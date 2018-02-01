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المطار يستقبل 23 مصريا مرحلين من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل

الخميس، 01 فبراير 2018 09:25 م
المطار يستقبل 23 مصريا مرحلين من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل مطار القاهرة الدولي


كتب محمد طنطاوى
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استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى 23 مرحلا مصريا بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل داخل المملكة العربية السعودية.
 
وأفاد مصدر بالمطار، أن المرحلين وصلوا على متن الطائرة المصرية من جدة، وأمر اللواء طه بيومى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، بتشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تبين طلب 5 منهم لتنفيذ أحكام قضائية. 
 
وأقر المرحلون فى المناقشات التى جرت معهم، أن السلطات الأمنية السعودية ألقت القبض عليهم بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل والإقامة.  
 
 
 
 

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