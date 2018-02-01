"المصرف المتحد" أول بنك يوقع على اتفاقية إطلاق سجل الضمانات المنقولة

كتب أحمد يعقوب

وقع المصرف المتحد، اليوم الخميس، اتفاقية إطلاق خدمة سجل الضمانات المنقولة الاليكترونى مع شركة الاستعلام الائتمانى I-Score بهدف تقديم أوجه الدعم والمساندة المتخصصة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص والاقتصاد القومى بشكل عام.

وبموجب هذه الاتفاقية توفر شركة الاستعلام الائتمانى I-score النظام الاليكترونى اللازم وفقا لأحدث إصدرات شركة Loxon المجرية والمتخصصة فى نظم التسجيل الخاصة بالضمانات المنقولة بالعالم للمصرف المتحد.

يضمن هذا النظام تسجيل جميع الضمانات المنقولة لصالح المصرف المتحد وعملائه، سواء كانت ضمانات مادية مثل الآلات والمعدات والبضائع أو ضمانات مثلية مثل المنقولات التى يتم استبدالها للوفاء بما يماثلها أو الضمانات المعنوية مثل حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية وأيضا حقوق المؤلف، كذلك الضمانات المنقولات المستقبلية المادية مثل عمليات الشراء أو الإنتاج أو الاستيراد أو الزراعة.

ويتم توفير هذه الخدمة إليكترونيا عبر موقع المصرف المتحد على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، حيث تتميز هذه الخدمة بالمرونة فى تسجيل أو إشهار أو تعديل الضمانات على مدار اليوم، الخميس، فضلا عن حفظ حقوق الملكية المادية أو المعنوية والفكرية سواء للأفراد أو المؤسسات.

ويتم تسجيل الضمانات بعد فتح الحساب بالمصرف المتحد للمرة الأولى، بعدها يمكن تحديث البيانات أو السجل الضامن على مدار اليوم، ويتاح التسجيل للمؤسسات المالية والبنوك والمصالح الحكومية، كما يتيح إمكانية البحث والاستعلام لجميع العملاء، هذا وتعطى الأولوية لمسجل الضمانات فى الحجز على الضمانة بما يحقق حقوق الدائنين، بينما تتم عملية تقدير قيمة الضمانة من خلال المثمنين التابعين للمصرف.

وتأتى أهمية سجل الضمانات المنقولة لتسهيل إجراءات منح التمويل اللازم من قبل المصرف المتحد لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر مما يساهم فى تنشيط الاقتصاد القومى وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والعالمية والثقة فى مانحى الائتمان، كذلك تقليل الزمن أو التكلفة المادية مما يساهم فى التقليل من تكلفة الائتمان.

أما على الصعيد القومى فهذا السجل يساهم فى تحسين ترتيب مصر عالميا فى مؤشر الحصول على الائتمان، وذلك لأنه يضع إطار قانونى وفقا للمعايير الدولية والذى يسمح باستخدام المنقولات كضمان للحصول على التمويل، كما يساعد البنوك المحلية فى تحسين فرصهم للحصول على ائتمان من البنوك والمؤسسات المالية العالمية بهدف إعادة إقراضها مرة أخرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

يذكر أن شركة الاستعلام الائتمانى كانت قد حصلت على امتياز هيئة الرقابة المالية لإنشاء وتشغيل سجل الضمانات المنقولة اليكترونيا استعدادا لإطلاقها ولأول مرة بالسوق المصرى.

وقال أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، تعقيبا على هذه الاتفاقية، إن حزمة الخدمات التكنولوجية الحديثة التى يتم تطبيقها بالمصرف مبنية على بنية تحتية تكنولوجية عالية الجودة وفقا للمعايير العالمية تمكن المصرف من تقديم أفضل خدمة لعملائه الحاليين والمستقبليين.

وأضاف القاضى، فى بيان صحفى اليوم، أن لهذه الخدمات مردود إيجابى وذلك لخفض تكلفة أداء الخدمات البنكية الإليكترونية، بالإضافة إلى السرعة، والدقة فى التنفيذ، وإتاحة هذه الخدمات على مدار اليوم، وكل هذه العوامل الإيجابية تساهم فى الفوز برضاء العملاء على مستوى كافة محافظات مصر.

وقال محمد كفافى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، أن شركة I-Score قد فازت فى المناقصة التى طرحتها هيئة الرقابة المالية، ومنحت شركة I-Score امتياز تصميم وإنشاء سجل اليكترونى لقيد حقوق الضامن على المنقولات وإدارة وتشغيل السجل الاليكترونى وفقا لأحكام تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية.

وأضاف أن سجل الضمانات المنقولة يحمى حقوق الدائنين ويزيد من قاعدة عملاء الشركة.