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المرصد السورى: مقتل 20 مدنياً فى غارات على شمال سوريا

الخميس، 01 فبراير 2018 08:12 م
المرصد السورى: مقتل 20 مدنياً فى غارات على شمال سوريا غارات - أرشيفية


بيروت (أ ف ب)
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قتل 20 مدنياً على الأقل الخميس، فى غارات على مناطق عدة فى محافظتى حلب وإدلب فى شمال سوريا وشمال غربها، وفق ما أورد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وفى دمشق، قتل 7 أشخاص على الأقل الخميس، جراء قذائف أطلقتها "المجموعات المسلحة" وفق ما أورد الاعلام الرسمى السورى.

وأفاد المرصد بمقتل "15 مدنياً على الأقل فى غارات على بلدتى جزرايا وآباد اللتين تسيطر عليهما هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل مقاتلة فى ريف حلب الجنوبى".

كما "قتل 5 مدنيين على الأقل جراء قصف على مدينة سراقب فى ريف إدلب الشرقى"، وفق المرصد أيضاً.


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