المجر: سنضطر لترك محادثات الأمم المتحدة حول ميثاق الهجرة





بودابست (رويترز)

قال وزير الخارجية المجرى اليوم الخميس، إن بلاده قد تخرج من محادثات بشأن ميثاق للأمم المتحدة بخصوص الهجرة، لأن نبرتها المؤيدة للهجرة تشكل تهديدا للمصالح الأمنية للمجر.

وفيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، وهو قومى يمينى يسعى لإعادة انتخابه للفترة الثالثة على التوالى فى الانتخابات التى تجرى فى 8 من إبريل، واحد من أقوى المعارضين لسياسة الهجرة لدى الاتحاد الأوروبى، وذلك منذ أن وضعت حكومته عام 2015 سياجا على الحدود الجنوبية لمنع المهاجرين من الدخول.

وكثف أوربان جهود حملته المضادة للمهاجرين منذ العام الماضى، متهما الملياردير الأمريكى جورج سوروس بتشجيع الهجرة غير المشروعة إلى بلاده. ورفض سوروس بشدة حملة ضده فى البلاد واصفا إياها بأنها "تشويه وأكاذيب" تهدف لخلق عدو خارجى زائف.

وترى حكومة المجر أن موجات الهجرة غير المشروعة تمثل تهديدا يقوض استقرار أوروبا، وأن سياستها القوية المناهضة للهجرة لاقت قبولا لدى الناخبين.