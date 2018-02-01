المالية تطرح سندات وأذون خزانة بـ132.5 مليار جنيه فى فبراير.. اعرف التفاصيل

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تعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 132.5 مليار جنيه خلال فبراير الحالى، لآجال 91 و182 و273 و364 يوما، إضافة إلى سندات لآجال 3 و5 و7 و10 سنوات.

وقالت وزارة المالية، فى بيان صادر عنها اليوم الخميس حول الجدول الزمنى لأذون وسندات الخزانة، إنها تعتزم طرح أذون خزانة بقيمة 28.75 مليار جنيه لأجل 91 يوما، و28.75 مليار جنيه لأجل 182 يوما، و32.75 مليار جنيه لأجل 273 يوما، و32.75 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

وأضافت الوزارة فى بيانها، إلى أنها ستطرح خلال الشهر نفسه سندات بأجل 3 سنوات (استحقاق ديسمبر 2020) بقيمة 3 مليارات جنيه، وأجل 5 سنوات (استحقاق يناير 2023) بقيمة 2.5 مليار جنيه، وأجل 7 سنوات (استحقاق سبتمبر 2024) بمليار جنيه، وأجل 7 سنوات (استحقاق فبراير 2025) بمليار جنيه، وأجل 10 سنوات (استحقاق نوفمبر 2027) بمليارى جنيه.