الكرملين: بوتين يجتمع مع عباس فى سوتشى 12 فبراير المقبل





موسكو (رويترز)

نسبت وكالة الإعلام الروسية إلى المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، قوله اليوم الخميس، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيجرى محادثات مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى مدينة سوتشى بجنوب روسيا يوم 12 فبراير.