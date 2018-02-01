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الكرملين: بوتين يجتمع مع عباس فى سوتشى 12 فبراير المقبل

الخميس، 01 فبراير 2018 05:37 م
الكرملين: بوتين يجتمع مع عباس فى سوتشى 12 فبراير المقبل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الفلسطينى محمود عباس


موسكو (رويترز)
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نسبت وكالة الإعلام الروسية إلى المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، قوله اليوم الخميس، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيجرى محادثات مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى مدينة سوتشى بجنوب روسيا يوم 12 فبراير. 


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