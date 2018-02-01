الكرملين: بوتين يجتمع مع عباس فى سوتشى 12 فبراير المقبل

الكرملين: بوتين يجتمع مع عباس فى سوتشى 12 فبراير المقبلالخميس، 01 فبراير 2018 05:37 م
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الفلسطينى محمود عباس
موسكو (رويترز)
إضافة تعليق
نسبت وكالة الإعلام الروسية إلى المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، قوله اليوم الخميس، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيجرى محادثات مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى مدينة سوتشى بجنوب روسيا يوم 12 فبراير.
إضافة تعليق
مؤسسات الدولة فى الطريق إلى العاصمة الإدارية.. أحمد زكى عابدين: نقل الرئاسة والحكومة خلال 18 شهرًا من الآن.. كل الأعمال تخضع للتخطيط وليست عشوائية.. ولم نأخذ مليمًا من الدولة.. ومشروع العاصمة الإدارية استثمارى
سوق انتقالات اللاعبين فى الميركاتو الشتوى بعد غلق باب القيد.. الأهلى يتعاقد مع صلاح محسن ويستعيد الكابيتانو..الزمالك يضم النقاز وعنتر وعبد العزيز.. والإسماعيلى يكتفى بتوماس وعلى.. ولاعب القلعة الحمراء فى المصرى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة