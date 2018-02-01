الكراكة "مكة" تبدأ العمل فى الممر الملاحى لميناء دمياط





دمياط - عبده عبد البارى

قال اللواء أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط: إنه فى استجابة سريعة وغير مشروطة وافق الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس على قيام الكراكة "مكة" التابعة لهيئة القناة بتنفيذ أعمال تكريك عاجلة بالممر الملاحى لهيئة ميناء دمياط، وذلك بعد النوات التى تعرض لها الميناء خلال هذا الشتاء.

ومن المعروف أن ميناء دمياط يتعرض لاطماء سنوى نتيجة التيارات البحرية التى تزداد شدتها خلال هذا الفصل وتختلف كمية الإطماء من سنة إلى أخرى حيث يتم على أساسها حساب الكميات المطلوب رفعها للحفاظ على سلامة الملاحة بالممر الملاحى للسفن.

وقال صالح فى بيان له: إن أعمال التكريك التى سوف تتولاها الكراكة تتم بغرض تأمين دخول السفن العملاقة التى اعتاد الميناء استقبالها خلال الفترة الأخيرة بعد أن قامت الهيئة بتعميق الممر الملاحى وحوض الدوران ليتمكن الميناء من الاستمرار فى استقبال السفن ذات غاطس 14.5 مترا طبقا للإعلان الملاحى رقم 3 لسنة 2016.