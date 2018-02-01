القبض على 7 متهمين بحيازة أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام، من القبض على 7 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية.

كان اللواء محمد أبوالدهب، نائب مدير امن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط "عمرو.م.ع" 34 عاما عاطل، مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، و"محمود.س.ى" 27 عاما عاطل، مقيم شارع الجمهورية، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، و"بلال.م.س" 26 عاما عاطل، مقيم البلابسة، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، و"كريم.م.م" 21 عاما عاطل، مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، و"أحمد.م.ع" 27 عاما عاطل، مقيم دائرة مركز الإسماعيلية، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، و"عماد.ث.ع" 27 عاما عاطل، مقيم الشهداء، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، و"فؤاد.ث.ع" 32 عاما جزار، مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، وبحوزته سلاح ابيض "مطواة".

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، فتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.