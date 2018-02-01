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القبض على 4 هاربين من 83 حكمًا قضائيًا فى الإسماعيلية

الخميس، 01 فبراير 2018 04:26 م
القبض على 4 هاربين من 83 حكمًا قضائيًا فى الإسماعيلية حملة أمنية - ارشيفية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام، من القبض على 4 هاربين من 83 حكمًا قضائيًا  بلغ إجمالى العقوبة فيها 96 سنة فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط كل من المتهم "سيد.ع.ع" 27 عامًا عاطل ومقيم بدائرة مركز أبوصوير مطلوب التنفيذ عليه فى 50 حكما قضائيا والمقضى فيها بالحبس 35 سنة بتهم "سرقة، تبديد، كسر مراقبة" والمتهم "رضا.ال.ع" 32 عاما جزار ومقيم بدائرة مركز أبوصوير مطلوب التنفيذ عليه فى 20 حكما قضائيا والمقضى فيها بالحبس 42 سنة بتهم "تبديد" والمتهمة "جمالات.ا.م" 64 عامًا ربة منزل مقيمة عزبة الصفيح مطلوب التنفيذ عليها فى 8 أحكام قضائية والمقضى فيهم بالحبس 11 سنة بتهم "تبديد" والمتهمة "سامية.إ.م" 51 عامًا ربة منزل ومقيم بأبوصوير مطلوب التنفيذ عليها فى 5 أحكام قضائية والمقضى فيها بالحبس 8 سنوات بتهم "تبديد".

 

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بالضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


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