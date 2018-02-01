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القبض على موظفين بمجلس مدينة أولاد صقر بالشرقية بتهمة الرشوة

الخميس، 01 فبراير 2018 03:41 م
القبض على موظفين بمجلس مدينة أولاد صقر بالشرقية بتهمة الرشوة رشوة - أرشيفية


الشرقية - فتحية الديب
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ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بالإدارة العامة لشرق الدلتا، القبض على موظفين بمجلس مدينة أولاد صقر بالشرقية، على خليفة اتهامهما بتلقى مبالغ مالية على سبييل الرشوة مقابل التغاضى عن تحرير محاضر لعقارات تم بنائها بالمخالفة ودون الاشترطات المطلوبة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق، بمعرفة أحمد محرم، ورئاسة أحمد نعيم، مدير نيابة أولاد صقر، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

 

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة أولاد صقر، بتمكن العقيد طارق النبوي، رئيس قسم الأموال العامة بالإدارة العامة للأموال العامة بشرق الدلتا، من ضبط "م ع"، و"س م" موظفين بمجلس مدينة أولاد صقر، لاتهامهما و3 آخرين هم "ن ص"، و"ال ش"، و"م ع" موظفين بمجلس المدينة، بتلقى رشوة مقابل التغاضى عن إصدار تصاريح لعقارات مخالفة، وتم إحالة الموظفين للنيابة العامة للتحقيق معهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 496 إدارى أولاد صقر لسنة 2018.

 

 

 


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