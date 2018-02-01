القبض على عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وطلقات فى الإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز الإسماعيلية غرب، ومباحث أبوصوير، من القبض على عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وطلقات من ذات العيار.

كان اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بتمكن الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه، من ضبط "محمد.ر.ه" 28 عاما عاطل، مقيم دائرة المركز، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش"، و6 طلقات من ذات العيار.

كما تمكن الرائد أحمد عبدالله رئيس مباحث مركز أبوصوير ومعاونيه، من القبض على "أحمد.ع.س" 26 عاما عاطل، مقيم دائرة مركز أبوصوير، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العيار.

وبمناقشتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الدفاع، فتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهما المحاضر اللازمة بواقعتى الضبط، وأخطرت النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.