الغرف التجارية السعودية: مناخ الاستثمار فى مصر أصبح رائعا

كتب إسلام سعيد- حسام الشقويرى - تصوير محمد الحصرى

قال سامى بن عبد الله العبيدى نائب رئيس الغرف التجارية بالسعودية، إن هناك مناخا استثماريا رائعا فى مصر وكذلك السعودية، ونسعى لاستغلال الإصلاحات فى الأنظمة الاقتصادية التى تخدم الاستثمار بين البلدين، مضيفا أن المجال مفتوح لتعديل الاستثمار التجارى بين الدولتين.

وأضاف العبيدى، خلال منتدى الأعمال المصرى السعودى، المنعقد بالقاهرة اليوم، أن مصر والسعودية لديهما علاقات تاريخية، لكن حديثاً أصبح هناك حراك اقتصادى مشترك بين البلدين خاصة فى ملف الإصلاح الاقتصادى، لافتاً إلى أن بيئة الاستثمار جاذبة فى الدولتين فى ظل وجود قيادات حكومية تسعى لتبسيط الإجراءات.

من جانبه، قال عبد الحميد أبو موسى رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى السعودى، إن هناك فرصا واعدة للاستثمار فى مصر فى ظل برنامج إصلاحى وهيكلة كبيرة للاقتصاد المصرى، وتداعيات الإصلاح تم استيعابها وأهمها قرار تحرير سعر الصرف، وهو ما يخلق بيئة أعمال ممتازة بمصر لن يجدها المستثمر السعودى فى أى مكان آخر.

وأضاف أن آخر هذه الإجراءات هو قانون الإفلاس وتجرى حالياً تعديلات القانون المزايدات وهى قوانين تواجه أى معوق للاستثمار، لافتاً إلى أن مشروعات الطاقة والطرق والاتفاقات التجارية والمشروعات الواعدة بالعاصمة الإدارية ومحور قناة السويس وجهاز مصرفى قادر على التمويل وكلها تدعم دخول استثمارات جديدة.