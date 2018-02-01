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"العدل العراقية" تتسلم معتقلى داعش الأجانب تمهيدا لمحاكمتهم أمام القضاء

الخميس، 01 فبراير 2018 07:04 ص
"العدل العراقية" تتسلم معتقلى داعش الأجانب تمهيدا لمحاكمتهم أمام القضاء عناصر من الجيش العراقى


بغداد أ ش أ
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أكد المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقى صباح النعمان، إن الجهاز سلم المعتقلين الأجانب من عناصر تنظيم داعش إلى وزارة العدل لمحاكمتهم أمام القضاء العراقى.

وقال النعمان - فى تصريح خاص لراديو (سوا) الأمريكى - إن الذين تم تسليمهم ارتكبوا أعمالا إرهابية داخل العراق، لذلك سيحاكمون وفق القانون العراقى، وأوضح أن من بين المعتقلين 9 نساء، منهن فرنسيات وألمانيات، وقال إن هناك رجالا يحملون جنسيات أوروبية.

وأكد النعمان أن الجهد الاستخباراتى مستمر بشكل دائم لملاحقة عناصر داعش وخلاياه النائمة، وأوضح أن هناك تنسيقا وتبادل معلومات مع أجهزة استخبارات أجنبية.

وأعلن العراق فى التاسع من شهر ديسمبر الماضى انتهاء الحرب ضد تنظيم (داعش) الإرهبى بعد تحرير جميع المدن من التنظيم المتطرف وسيطرة القوات العراقية على الحدود مع سوريا بالكامل.


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العدل العراقية

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