video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 فبراير 2018 05:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

العثور على طفل حديث الولادة داخل كرتونة بمحطة السكة الحديد بالمنيا

الخميس، 01 فبراير 2018 12:28 ص
العثور على طفل حديث الولادة داخل كرتونة بمحطة السكة الحديد بالمنيا العثور على طفل _ أرشيفية


المنيا- حسن عبد الغفار
إضافة تعليق

عثر أحد المواطنين على طفل حديث الولادة متروكا داخل كرتونة صغيرة الحجم، أسفل درج رصيف سكه حديد ملوى، جنوب المنيا، وتم إخطار نيابة نيابة ملوى للتحقيق.
 

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد أحمد موسب، مأمور مركز شرطة بندر ملوى يفيد تلقيه بلاغا من شرطه سكة حديد ملوى بالعثور على طفل حديث الولادة متروك داخل كرتونة صغيرة الحجم، أسفل درج محطة السكة الحديد، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة لمباشرة التحقيق فى القضية.

           

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 25 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بالمنيا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظة المنيا

اخبار المنيا

مديرية الامن

السكة الحديد



لا تفوتك
"التعليم" تسلم المدارس 600 ألف استمارة ورقية لطلاب الثانوية العامة

"التعليم" تسلم المدارس 600 ألف استمارة ورقية لطلاب الثانوية العامة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

رغم الإغراءات القطرية.. الكونجرس الأمريكى يواجه "تميم".. مسئولون أمريكيون يطالبون الدوحة بوقف تمويل الإرهاب.. والدوحة تقدم عرض توسيع مساحة القاعدة الأمريكية لديها وإنشاء مدينة للجنود وتحمل تكاليفها

رغم الإغراءات القطرية.. الكونجرس الأمريكى يواجه "تميم".. مسئولون أمريكيون يطالبون الدوحة بوقف تمويل الإرهاب.. والدوحة تقدم عرض توسيع مساحة القاعدة الأمريكية لديها وإنشاء مدينة للجنود وتحمل تكاليفها

الزمالك يخسر النقطة 30 بعد 21 جولة بالدورى.. الأبيض يتعادل سلبيا مع إنبى بالظهور الخامس لإيهاب جلال.. نزيف مستمر للنقاط.. غضب الجماهير البيضاء.. كاسونجو يهدر هدفين.. اختفاء عنتر صفقة الشتاء..وبوكو لم يقدم جديدا

الزمالك يخسر النقطة 30 بعد 21 جولة بالدورى.. الأبيض يتعادل سلبيا مع إنبى بالظهور الخامس لإيهاب جلال.. نزيف مستمر للنقاط.. غضب الجماهير البيضاء.. كاسونجو يهدر هدفين.. اختفاء عنتر صفقة الشتاء..وبوكو لم يقدم جديدا

تعرف على الإيرادات القياسية لفيلم Star Wars The Last Jedi بعد 7 أسابيع

تعرف على الإيرادات القياسية لفيلم Star Wars The Last Jedi بعد 7 أسابيع

التحالف العربى: السعودية والإمارات مع اليمن حتى تحرير أراضيه بالكامل

التحالف العربى: السعودية والإمارات مع اليمن حتى تحرير أراضيه بالكامل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة