العثور على طفل حديث الولادة داخل كرتونة بمحطة السكة الحديد بالمنيا





المنيا- حسن عبد الغفار

عثر أحد المواطنين على طفل حديث الولادة متروكا داخل كرتونة صغيرة الحجم، أسفل درج رصيف سكه حديد ملوى، جنوب المنيا، وتم إخطار نيابة نيابة ملوى للتحقيق.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد أحمد موسب، مأمور مركز شرطة بندر ملوى يفيد تلقيه بلاغا من شرطه سكة حديد ملوى بالعثور على طفل حديث الولادة متروك داخل كرتونة صغيرة الحجم، أسفل درج محطة السكة الحديد، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة لمباشرة التحقيق فى القضية.