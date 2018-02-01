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العثور على جثة مأذون أمام منزله بقرية الروضة فى المنيا

الخميس، 01 فبراير 2018 02:02 م
العثور على جثة مأذون أمام منزله بقرية الروضة فى المنيا جثة - أرشيفية


المنيا – حسن عبد الغفار
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تكثف الأجهزة الأمنية بالمنيا جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة لمأذون أمام منزله بقرية الروضة التابعة لمركز ملوى.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا  إخطارا من مركز شرطة ملوى يفيد العثور على جثة "حسين. م"، 51 سنة، مأذون شرعي مذبوحة أمام منزلة بالقرية.

وتبين من التحريات الأولية عدم وجود خلافات أو صراعات ثأرية بين المأذون وآخرين، وتم التحفظ على جثة المجنى عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة لتتولى التحقيق.


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