"الصحفيين" تنظم ندوة لمناقشة كتاب "معركة الجمل" الأربعاء المقبل

"الصحفيين" تنظم ندوة لمناقشة كتاب "معركة الجمل" الأربعاء المقبلالخميس، 01 فبراير 2018 02:01 م
نقابة الصحفيين
كتب محمد السيد
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تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة كتاب "معركة الجمل" للكاتب الصحفي محمد شلبي أمين ، وذلك مساء الأربعاء المقبل الموافق 7 فبراير 2018.
كما تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة مجموعة قصصية بعنوان "الملاك التائه" للزميل الصحفي أشرف ضمر ، وذلك يوم السبت الموافق 17 فبراير 2018 الساعة الخامسة مساءً بقاعه طه حسين بالدور الرابع.
كما تعرض اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين فيلما تسجيليا عن رحلة كفاح البطل الرياضي أنور الكموني لاعب التنس الدولي ضد مرض السرطان، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة مرض السرطان، يوم السبت الموافق 10 فبراير الساعة الخامسة مساءً بقاعه طه حسين بالدور الرابع.
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