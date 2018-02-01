"الشرق الأوسط لصناعة الزجاج" تتقدم للبورصة بمستندات تجزئة السهم





كتب هانى الحوتى

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تقدم شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، بمستندات قيد تجزئة القيمة الاسمية لأسهم رأسمالها البالغ 50.322 مليون جنيه من 10 جنيهات للسهم إلى جنيه للسهم.

وأضافت البورصة، فى بيان لها اليوم الخميس، أن المستندات المقدمة من شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج جار فحصها لعرضها على لجنة القيد.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على الاستثناء المقدم من شركة مينا جلاس هولدنجز ليميتد، من تقديم عرض شراء إجبارى 2.6 مليون سهم، تعادل 51.4% على أسهم الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، مضيفة أن العرض قد يترتب عليه عدم نشر إعلان عرض الشراء الإجبارى.