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الشرطة المغربية تعتقل خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابى

الخميس، 01 فبراير 2018 05:45 م
الشرطة المغربية تعتقل خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابى الشرطة المغربية


الرباط (أ ف ب)
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أعلنت وزارة الداخلية المغربية الخميس، اعتقال خلية تضم سبعة عناصر مرتبطين بتنظيم داعش  فى مدينتى طنجة "شمال" ومكناس "وسط".

وقالت الوزارة فى بيان نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية إن المشتبه بهم كانوا يخططون للانضمام إلى التنظيم المتطرف وأن "الخلية كانت بصدد الاستعداد لاستهداف الأشخاص والممتلكات، لاسيما أنه تم التأكد من انتمائها لتنظيم داعش".

وأضاف المصدر أنه خلال عملية نفذها المكتب المركزى للأبحاث القضائية الذى أنشىء العام 2015 لمكافحة الإرهاب، "تم حجز أسلحة بيضاء ومعدات إلكترونية كانت بحوزة أفراد الخلية، بالإضافة إلى كتب ومخطوطات تجسد الفكر المتطرف".

وبقى المغرب فى منأى من هجمات تنظيم داعش ، علما بأنه شهد سابقا اعتداءات فى الدار البيضاء (33 قتيلا فى 2003) ومراكش (17 قتيلا فى 2011).

وفى 2017، تمكن المكتب المركزى للأبحاث القضائية من تفكيك 9 "خلايا إرهابية" و"شل حركة 186 إرهابيا مفترضا" وفق حصيلة نشرتها الصحافة المحلية.

ومنذ 2015، نجح فى شل حركة "49 خلية كانت تخطط لعمليات مدمرة" هى 21 خلية فى 2015 و19 فى 2016 وتسع فى 2017 وفق المصدر نفسه.

             


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