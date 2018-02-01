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السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى إمبابة دون اصابات

الخميس، 01 فبراير 2018 08:18 م
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى إمبابة دون اصابات حريق - ارشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة إمبابة ، أنتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى داخل شقة سكنية  فى إمبابة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، و تم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

 


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