السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى إمبابة دون اصابات

حريق - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة إمبابة ، أنتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى داخل شقة سكنية فى إمبابة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، و تم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.
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