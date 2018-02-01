"السكة الحديد" تؤكد انتظام حركة سير القطارات بالوجهين "القبلى والبحرى"الخميس، 01 فبراير 2018 07:55 م
المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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أكدت هيئة السكة الحديد انتظام حركة مسير القطارات على خطوط الهيئة، أن الحركة تعمل بصورة منتظة باستثناء بعض التأخيرات فى المواقع التى تخضع لأعمال صيانة وتجديد السكك وتحديث نظم الإشارات ضمن خطة تطوير الهيئة فى إعادة تأهيل البنية الأساسية.
وناشدت الهيئة الركاب الحفاظ على ممتلكات الهيئة والقطارات، حيث إنها تقدم خدماتها للجميع، وخصصت الهيئة أرقام الخطوط الساخنة لاستقبال مقترحات واستفسارات وشكاوى جمهور المسافرين من الركاب.
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عدد الردود 0
بواسطة:
ابن مصر
يعم هو الكلام بفلوس
هههههههه ضحكتنى والله وانتا بتقول باستثناء بعض التاخيرات يارااااجل هو فيه قطار بيجى فى ميعاده انتا قاعد فى مكتبك ومش حاسس بحاجة اتحداك مفيش قطار بيجى فى ميعاده واقل وقت القطار بيتاخره ساعة ده لو اى قطار اتاخر نص ساعة بس الناس بتبقى مبسوطة اووووى ان القطار ده منتظم