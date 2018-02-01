video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 فبراير 2018 04:48 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن 7 سنوات لنجار مسلح قتل طالب فى مشاجرة بسبب مطب صناعى بالطالبية

الخميس، 01 فبراير 2018 04:50 م
السجن 7 سنوات لنجار مسلح قتل طالب فى مشاجرة بسبب مطب صناعى بالطالبية محكمة- أرشيفية


كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

 
قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مجدى مصطفى، بحبس نجار مسلح 7 سنوات، لاتهامه بقتل طالب، أثر نشوب مشاجرة بينهما، بمنطقة الطالبية، وبراءة 4 متهمين آخرين من الاتهامات المسندة إليهما، وذلك فى القضية المقيدة برقم 9465 لسنة 2017 جنايات الطالبية.
 
البداية حينما تلقي قسم شرطة الطالبية بلاغ بنشوب مشاجرة بشارع سعيد عوض من شارع الصرف بالطالبية، بسبب مطب صناعي اقامه أحد طرفى الشجار أمام منزله مما أثار الطرف الآخر  فنشبت مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة فيما بينهم استعان كلا طرف باتباعه وانتهت بمقتل أحد الطلاب اثر اصابته بطلق خرطوش فى الظهر.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة تحقق فى واقعة هتك عرض طفلة داخل دورة مياه مسجد بالشرقية

القبض على 4 هاربين من 83 حكمًا قضائيًا فى الإسماعيلية

أخبار الحوادث

حوادث

قتل

مشاجره

جنايات الجيزه



لا تفوتك
هاشتاج "هنفوضك تانى ياسيسى" يتصدر تويتر لليوم الثانى

هاشتاج "هنفوضك تانى ياسيسى" يتصدر تويتر لليوم الثانى

التعليم: بعد غد انطلاق الفصل الدراسى الثانى ولا تأجيل للدراسة

التعليم: بعد غد انطلاق الفصل الدراسى الثانى ولا تأجيل للدراسة

سوق انتقالات اللاعبين فى الميركاتو الشتوى بعد غلق باب القيد.. الأهلى يتعاقد مع صلاح محسن ويستعيد الكابيتانو..الزمالك يضم النقاز وعنتر وعبد العزيز.. والإسماعيلى يكتفى بتوماس وعلى.. ولاعب القلعة الحمراء فى المصرى

سوق انتقالات اللاعبين فى الميركاتو الشتوى بعد غلق باب القيد.. الأهلى يتعاقد مع صلاح محسن ويستعيد الكابيتانو..الزمالك يضم النقاز وعنتر وعبد العزيز.. والإسماعيلى يكتفى بتوماس وعلى.. ولاعب القلعة الحمراء فى المصرى

ادخلوها بسلام آمنين.. صحفية روسية تجرى جولة من القاهرة إلى شرم الشيخ.. مراسلة "نوفوستى" تثنى على الإجراءات الأمنية.. وتؤكد: طريق الساعات الخمس مريح ومؤمن.. وتوقعات بزيارة 12 مليون سائح لمصر

ادخلوها بسلام آمنين.. صحفية روسية تجرى جولة من القاهرة إلى شرم الشيخ.. مراسلة "نوفوستى" تثنى على الإجراءات الأمنية.. وتؤكد: طريق الساعات الخمس مريح ومؤمن.. وتوقعات بزيارة 12 مليون سائح لمصر

خالد صلاح يكتب: «السيسى» حين يقول: «أنا مش سياسى»!

خالد صلاح يكتب: «السيسى» حين يقول: «أنا مش سياسى»!

بطل الملاكمة حسام بكر يبدأ فى إجراءات التجنيس بأمريكا

بطل الملاكمة حسام بكر يبدأ فى إجراءات التجنيس بأمريكا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة