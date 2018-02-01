السجن 7 سنوات لنجار مسلح قتل طالب فى مشاجرة بسبب مطب صناعى بالطالبية





كتب أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مجدى مصطفى، بحبس نجار مسلح 7 سنوات، لاتهامه بقتل طالب، أثر نشوب مشاجرة بينهما، بمنطقة الطالبية، وبراءة 4 متهمين آخرين من الاتهامات المسندة إليهما، وذلك فى القضية المقيدة برقم 9465 لسنة 2017 جنايات الطالبية.

البداية حينما تلقي قسم شرطة الطالبية بلاغ بنشوب مشاجرة بشارع سعيد عوض من شارع الصرف بالطالبية، بسبب مطب صناعي اقامه أحد طرفى الشجار أمام منزله مما أثار الطرف الآخر فنشبت مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة فيما بينهم استعان كلا طرف باتباعه وانتهت بمقتل أحد الطلاب اثر اصابته بطلق خرطوش فى الظهر.