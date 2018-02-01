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"الزراعة": حملات توعية لمزراعى النخيل لزيادة انتاج التمور لفتح أسواقًا جديدة

الخميس، 01 فبراير 2018 02:00 ص
"الزراعة": حملات توعية لمزراعى النخيل لزيادة انتاج التمور لفتح أسواقًا جديدة انتاج التمور


كتب عز النوبى
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 كلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، بتكثيف برامج التوعية الارشادية لمزارعى النخيل بمختلف المحافظات خاصة التى تكثر بها زراعة النخيل للحد من آفة السوسة الحمراء وزيادة إنتاجية التمور للتوسع فى فتح أسواق جديدة لتصدير التمور خاصة بعد موافقة الصين على فتح أسواقها أمام منتجات التمور المصرية .

وأكد التقرير الشهرى الذى تم عرضة  على الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة  من قبل الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أن هناك متابعة دورية  للتصدى لآفة السوسة الحمراء فى النخيل بمختلف المحافظات، وذلك فى إطار خطة الوزارة للارتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات ومساعدة الفلاحين وصغار المزارعين فى  عمليات المكافحة وزيادة الوعى بخطورة الآفة وطرق القضاء عليها من خلال لجان مشكلة من الإدارات الزراعية، والمتابعة  الدورية  فى تنفيذ أعمال المكافحة على الطبيعة ورصد مستوى الإصابة وتذليل كافة العقبات التى تواجه أعمال المكافحة للحد منها والنهوض بإنتاجية التمور.

وأضاف التقرير، أن لجان مكافحة الآفات الزراعية، تقوم  بالرصد والمكافحة بإجراء الفحص الدورى لأشجار النخيل بانتظام مرة كل شهر ومتابعة العلاجات التى تتم باستخدام أجهزة الحقن الهيدروليكى، ومتابعة التخلص من بقايا النخيل المصاب بالطرق الفنية من حيث الدفن والغمر بمحلول الرش والسولار، وكذا ضرورة تدريب المزارعين على كيفية تكريم النخيل والاستفادة من مخلفاته.


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صادرات التمور

اسواق جديدة للتمور

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السوسة الحمراء

النخيل



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