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الذهب يهبط قبل تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية

الخميس، 01 فبراير 2018 12:05 م
الذهب يهبط قبل تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية الذهب - أرشيفية


رويترز
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انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس بعدما أبقى مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير لكنه ألمح لرفعها فى وقت لاحق هذا العام، وفى الوقت الذى يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف فى القطاعات غير الزراعية الأمريكية الذى يصدر غدا الجمعة بحثا عن مؤشرات على حالة أكبر اقتصاد فى العالم.

وتراجع الذهب فى المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1339.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0831 بتوقيت جرينتش. ولامس المعدن الأصفر 1332.30 دولار للأوقية فى الجلسة السابقة وهو أدنى مستوياته منذ 23 يناير .

واستقر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم فبراير شباط دون تغير يذكر تقريبا عند 1339 دولارا للأوقية.

وقال المركزى الأمريكى إن من المرجح أن يتسارع التضخم هذا العام مما يعزز التوقعات بأن تكاليف الاقتراض ستواصل الارتفاع فى ظل قيادة الرئيس القادم للاحتياطى الاتحادى جيروم باول.

واستقر الدولار مقابل سلة عملات رئيسية اليوم بعد أن ألمح المركزى الأمريكى إلى ثقته بشأن التضخم والنمو فى اقتصاد الولايات المتحدة مما عزز التوقعات بأنه سيرفع أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام، ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة فى المعاملات الفورية 0.4 % إلى 17.25 دولار للأوقية فى حين تراجع البلاتين 0.9 % إلى 991 دولارا للأوقية.

وهبط البلاديوم 0.8 % إلى 1019.50 دولار للأوقية بعدما تراجع لأدنى مستوياته منذ 18 ديسمبرعند 1013.72 دولار للأوقية فى وقت سابق من الجلسة.


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