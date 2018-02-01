الخارجية الأمريكية: قلقون من استخدام قوات سوريا "الكلور" بالغوطة الشرقية





رويترز

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" بشأن تقارير تفيد بأن القوات السورية استخدمت مؤخرا غاز الكلور كسلاح فى هجمات بمنطقة الغوطة الشرقية.