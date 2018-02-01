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الخارجية الأمريكية: قلقون من استخدام قوات سوريا "الكلور" بالغوطة الشرقية

الخميس، 01 فبراير 2018 10:37 م
الخارجية الأمريكية: قلقون من استخدام قوات سوريا "الكلور" بالغوطة الشرقية وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون


رويترز
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" بشأن تقارير تفيد بأن القوات السورية استخدمت مؤخرا غاز الكلور كسلاح فى هجمات بمنطقة الغوطة الشرقية.
 
ونقلت وكالة الإعلام الروسية الاثنين الماضى، عن مصدر فى وزارة الدفاع قوله إن الجيش الروسى دعا دمشق لإجراء محادثات مباشرة مع المعارضة السورية فى الغوطة الشرقية حتى يتسنى إجلاء المرضى.

وتتزايد المخاوف الدولية بشأن مصير 400 ألف شخص يعيشون فى الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة والتى تحاصرها القوات الحكومية. وأسهم نقص حاد فى الغذاء والدواء فيما وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ حالة سوء تغذية خلال الحرب السورية. 

 

 


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