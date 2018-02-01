الحكومة توافق على إنشاء الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا بقناة السويس





كتبت هند مختار

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن الحكومة وافقت فى اجتماعها الأسبوعى اليوم الخميس، على إنشاء الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس.

وأضاف "عبد الغفار"، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء عقب الاجتماع، أن مؤسسة مصر الخير هى المعنية بتجهيز الكلية من الداخل، موضحا أن هناك اهتماما بالتعليم الفنى والتعليم التكنولوجى، خاصة أن الدولة تتبنى إنشاء 8 جامعات تكنولوجية على مستوى الجمهورية.