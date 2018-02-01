الحكومة تعلن الموافقة على تحديد موعد محدد لانعقاد مجلس المحافظين





كتبت هند مختار

قال اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، إن اجتماع الحكومة اليوم، الخميس، وافق على تحديد موعد ثابت لمجلس المحافظين.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه تم الاتفاق علي أن يكون الاجتماع يوم الخميس الأخير من كل شهر .