الحكومة تستعرض فى اجتماعها الأسبوعى تقريرا حول فعاليات معرض الكتاب

الحكومة تستعرض فى اجتماعها الأسبوعى تقريرا حول فعاليات معرض الكتابالخميس، 01 فبراير 2018 02:40 م
الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة
كتبت هند مختار
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قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، إن الحكومة استعرضت فى اجتماعها الأسبوعى، اليوم الخميس، تقريرا شاملا حول الدورة التاسعة والأربعين من معرض القاهرة الدولى للكتاب المنعقدة حاليا.
وأضافت إيناس عبد الدايم، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة اليوم، أن عدد الناشرين المشاركين فى المعرض 867 ناشرا، و1200 جناح، بمتوسط 144 دار نشر، موضحة أن الدورة الحالية تشهد معرضا خاصا بالطفل للمرة الأولى، وهناك مشاركات من عدد من الجهات، منها وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالى واتحاد الكتاب العرب.
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