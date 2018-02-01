الجيش الأمريكى يفشل فى إسقاط صاروخ وهمى أثناء اختبار الدفاع الجوى





(رويترز)

أفاد مسؤول أمريكى بأن الجيش أجرى اختبارا فاشلا لإسقاط صاروخ وهمى قادم من هاواى، وسط قلق متزايد من تطور برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصاروخية.

وقال المسؤول، الذى طلب عدم نشر اسمه، إن الصاروخ (إس.إم-3 بلوك 2إيه) أطلق من موقع اختبارات صواريخ إيجيس آشور فى هاواي، لكنه فشل فى إصابة صاروخ آخر أطلق من طائرة.

ويستخدم الصاروخ، الذى تطوره شركة رايثيون، لاستهداف الصواريخ المتوسطة المدى ويجرى تطويره مع اليابان. ولم تعلق وكالة الدفاع الصاروخى على نتيجة الاختبار، لكنها أكدت إجراءه.

وقال مايك رايت المتحدث باسم الوكالة "وكالة الدفاع الصاروخى وعناصر البحرية الأمريكية الذين يقومون على مجمع اختبارات منظومة إيجيس آشور للدفاع الصاروخى أجروا اختبارا بالذخيرة الحية مستخدمين صاروخ ستاندرد ميسايل (إس.إم)-3 بلوك 2إيه من منشأة اختبار الصواريخ بالمحيط الهادى فى كواى بولاية هاواى صباح اليوم الأربعاء.

كما فشل اختبار لاعتراض صاروخ فى يونيو حزيران الماضي، لكن كان هناك اختبار ناجح فى مطلع 2017.

وكثفت كوريا الشمالية العام الماضى إطلاق الصواريخ، التى مر بعضها فوق اليابان، وأجرت كذلك سادس وأقوى اختباراتها النووية. وأدت هذه الخطوات إلى حملة تقودها الولايات المتحدة لتشديد عقوبات الأمم المتحدة، التى وصفتها بيونجيانج بأنها عمل من أعمال الحرب.