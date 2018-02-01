الجيزة تكثف أعمال النظافة فى شوارع إمبابة وبولاق الدكرور بعد زيارة المحافظ

الجيزة تكثف أعمال النظافة فى شوارع إمبابة وبولاق الدكرور بعد زيارة المحافظالخميس، 01 فبراير 2018 02:45 م
رفع قمامة من أحد الشوارع - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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