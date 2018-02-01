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الجيزة تكثف أعمال النظافة فى شوارع إمبابة وبولاق الدكرور بعد زيارة المحافظ

الخميس، 01 فبراير 2018 02:45 م
الجيزة تكثف أعمال النظافة فى شوارع إمبابة وبولاق الدكرور بعد زيارة المحافظ رفع قمامة من أحد الشوارع - أرشيفية


كتب سيد الخلفاوى
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نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بالتعاون مع حى شمال الجيزة وبولاق الدكرور، حملة مكثفة لرفع المخلفات والقمامة من عدد من شوارع شمال الجيزة وبولاق، بعد جولة مفاجئة للواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، فى منطقة إمبابة، أبدى خلالها عدم رضاه عن أكوام القمامة والمخلفات بشوارع المنطقة.
 
وقال اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، إن الحملات استهدفت رفع كل أنواع المخلفات من شارع المساكن وإبراهيم نافع بحى بولاق الدكرور، وشارع بشتيل وميدان الشجرة بحى شمال الجيزة، مشيرًا إلى أنه سينظم زيارات مفاجئة للأحياء والشوارع، للتأكد من استمرار رفع أى مخلفات منها أولا بأول، ومحاسبة المقصرين فى عملهم.
 
وكلف المحافظ، الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بتكثيف عملها خلال الفترة المقبلة، ورفع مستوى النظافة بالتعاون مع الأحياء المختلفة، وعدم السماح بتراكم المخلفات بشكل غير حضارى، إضافة إلى الاهتمام برفع المخلفات من محيط المدارس والشوارع المؤدية لها، ورفع الاشغالات و"شفط" أى طفح أو مياه من الشوارع، لتهيئة الجو الملائم للطلاب لاستقبال الفصل الدراسى الثانى.
 
وأضاف اللواء كمال الدالى، أن أجهزة الهيئة دفعت بفرق من عمال النظافة، و6 سيارات نصف نقل، ولودر، وفرق من عمال الحدائق والأشجار والغسيل والدهانات، وتم رفع كل المخلفات والقمامة، ودعم سور مركز شباب المشابك بشارع إبراهيم نافع، ومحيط مدرسة نجيب محفوظ بحى بولاق الدكرور، بعدد من صناديق القمامة وأحواض الزهور، إضافة إلى دهان البلدورات والأسوار.

 


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