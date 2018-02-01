"التعليم" تقدم منحة لـ135 طالبا متفوقا بالتعاون مع "التعليم أولا"





كتب محمود طه حسين

قال أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم الوزارة، أن الوزارة قامت بالتعاون مع مشروع "التعليم أولًا" بتقديم منحة المتفوقين لعدد "135" طالبا من الطلاب المتفوقين بالإضافة إلى "15" طالب وطالبة من العام السابق كمساهمين فى نقل خبرتهم للمشاركين الجدد، كما حرص المشروع على الاهتمام بأبناء الشهداء، لذا قام ولأول مرة بإشراك "6" طلاب من طلبة أبناء ضحايا مسجد الروضة بشمال سيناء ليصل العدد الإجمالى إلى "156" طالب وطالبة.

وأشار إلى أنه فى اليوم الأخير للمنحة تم تنظيم احتفالية بمدرسة الجيل الجديد بحضور الدكتور أحمد حشيش رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، والدكتور ياسر عبد العزيز المشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص، والمهندسة ليلى مرتجى مدير مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، وطه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ونهلة هيكل مدير عام المدارس الرسمية للغات، والدكتور محمود حمزة المدير التنفيذى لمشروع "التعليم أولا"، والإعلامى معتز عبد الفتاح، وعدد من القيادات التربوية.

وأكدت الوزارة فى الاحتفالية تم عرض مواهب الطلاب والطالبات من خلال مسرحية يقوم بالأداء التمثيلى والغنائى فيها جميع المشاركين من الطلاب بالمنحة وحضور قيادات الوزارة، كما تم دعوة أولياء أمور الطلبة والطالبات من جميع أنحاء الجمهورية ونقلهم من محطة مصر للقطارات بأتوبيسات المدرسة إلى مكان عقد الحفل الختامى وتم تسليم الطلاب والطالبات لذويهم فى نهاية الاحتفالية.

جدير بالذكر، أن برنامج المنحة بدأ من يوم الجمعة الموافق 19/1/2018 بالاستقبال فى محطة القطار والتوجه بأتوبيسات المشروع إلى المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر والإقامة الكاملة لمدة "15" يوم بفندق المدينة التعليمية، فى اليوم التالى للوصول تم عقد لقاء عام لجميع الطلاب والمشرفين لشرح البرنامج والقواعد المنظمة والتعليمات، كما تم توزيع جهاز لاب توب على كل طالب من الحاضرين بالمنحة، وزى خاص بالمنحة، وشنطة بها الأغراض المستخدمة أثناء التدريب، كما حرص المشروع على تقديم برنامج متكامل للمتفوقين شمل النواحى الثقافية والعملية والتكنولوجية واللغوية والترفيهية وزيارة الأماكن السياحية والخروج للطبيعة.