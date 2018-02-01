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التعليم: افتتاح المبنى الجديد لمدرسة كفر عليم بالقليوبية

الخميس، 01 فبراير 2018 03:14 م
التعليم: افتتاح المبنى الجديد لمدرسة كفر عليم بالقليوبية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى


كتب محمود طه حسين
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قال أحمد خيرى؛ المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه تم افتتاح المبنى الجديد لمدرسة كفر عليم للتعليم الأساسي بحضور اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، وطه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وعادل عامر عضو مجلس النواب،  ورجب النقيدي رئيس مجلس المدينة، و نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاتصال المؤسسي وبرامج دعم المجتمع بالبنك الأهلي المصري، وعدد من قيادات مؤسسة مصر الخير، وكان في استقبالهم  عادل عيسى وكيل الإدارة  التعليمية، وعدد من القيادات التعليمية بالإدارة، وفريق العمل بالمدرسة.

الجدير بالذكر أن تكلفة المدرسة بلغت ٤ مليون و٧٠٠ ألف جنيه شاملة "الإزالة" ، " المباني"، " التشطيب"، "الآثاث" بإجمالي عدد فصول ١١ فصلًا، ٢ رياض أطفال ، ٦ ابتدائي ، ٣ إعدادي واستغرقت  فترة التنفيذ حوالي ثمانية أشهر.

 

 


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