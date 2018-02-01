التضامن: مشردة "ميدان المنيل" ترفض نقلها إلى دار رعاية.. صور





كتب مدحت وهبة

في استجابة لبلاغ وارد من بوابة الشكاوى للحكومة حول وجود سيدة وابنتها مشردتين فى الشارع فى حالة يرثى لها، وتفترش مكانا أمام جامع الشريف بميدان المنيل، توجه فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى إلى مكان تواجد الحالة، وتبين أنها لم تكن متواجدة، وبسؤال أهالى المنطقة أفادوا بأنها متسولة هى وابنتها و تتجول بها خلال اليوم في عدة أماكن لجمع المال ثم تعود إلى نفس المكان للراحة.

وانتظر أعضاء الفريق بعض الوقت حتى عادت لكنها رفضت محاولات أعضاء الفريق لإقناعها بنقلها إلى دار رعاية حماية لها ولابنتها، وقالت إنها ترفض الكلام ؛ ثم تصرفت بطريقة غير لائقة معهم مستخدمة السباب والألفاظ النابية، وتجنبها الفريق حيث لوحظ أنها تعانى من حالة نفسية.