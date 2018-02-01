التحقيق فى هتك عرض طفلة على يد ميكانيكى بالمرج

نيابة المرج
كتبت أمنية الموجي
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تولت نيابة المرج، برئاسة المستشار أحمد شديد، التحقيق بواقعة هتك عرض طفلة 8 سنوات على يد عامل بورشة تصليح سيارات "ميكانيكى"، أثناء توجهها لشراء الخبز من مخبز بالمرج.
يشار إلى أن قسم شرطة المرج تلقى بلاغا من سيدة تدعى مها أحمد، والدة الطفلة يفيد بهتك عرض طفلتها أثناء توجهها لشراء الخبز.
وذكرت فى البلاغ أن الطفلة توجهت فى الصباح لإحضار الخبز لوالديها، وعندما رآها العامل قام بإدخالها عنوة إلى الورشة التى يعمل بها، ونزع عنها ملابسها رغما عنها، وبعدما انتهى قامت الفتاة تهرول تجاه منزلها، وهددها بالذبح إذا أفصحت لأحد عن فعلته.
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