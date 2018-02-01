"البيئة" تقدم عرضا مسرحيا عن قش الأرز بالمسرح المكشوف بمعرض الكتاب

"البيئة" تقدم عرضا مسرحيا عن قش الأرز بالمسرح المكشوف بمعرض الكتابالخميس، 01 فبراير 2018 08:12 م
جناح وزارة البيئة بمعرض القاهرة
كتبت أسماء نصار
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فى إطار خطة وزارة البيئة لتكثيف جهودها لنشر ثقافة الوعي البيئى لدى فئات المجتمع، تستمر وزارة البيئة في المشاركة بفعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، حيث يشهد جناح وزارة البيئة توافد عدد كبير من زوار المعرض للتعرف على البيئة وأنشطة الوزارة.
تضمنت فعاليات جناح وزارة البيئة بالمعرض، عرض تصميمات الطالبة انجى بركات والتي تعمل متطوعة لدى الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية في مجال التصميم الفنى، حيث صممت فيلما عن المخلفات الصلبة ضمن مشروع التخرج الخاص بها، كما صممت صورا للتوعية البيئية للعرض خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب.
يأتي هذا في إطار حرص وزارة البيئة على تشجيع المتميزين للتطوع والعمل تحت مظلتها، وذلك لتحقيق المشاركة المجتمعية وتقديم الخدمات العامة للمواطنين.
وتقدم وزارة البيئة يوم السبت القادم عرضا مسرحيا عن "قش الأرز"، وذلك على المسرح المكشوف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب كما تستمر فى عرض المطبوعات الخاصة بالقطاعات والمشروعات المختلفة بالوزارة وتوزيع بعض المطبوعات على الجمهور المتردد.
وعلى مدار الأيام السابقة، زار جناح وزارة البيئة عدد من الكتاب والإعلاميين وأساتذة الجامعات والطلاب، كما أبدى عدد من الزائرين مشاركتهم والتطوع فى حملات التوعية فى سبيل الحفاظ على البيئة.
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