البورصة تغرّم "الشرق الأوسط للزجاج" و"العربية بولفارا" 40 ألف جنيه





كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، فرض التزام مالى 40 ألف جنيه على شركتى الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، لمخالفتهما قواعد القيد.

وخالفت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، أحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية، وخالفت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية.

كما قررت اللجنة التنبيه على 5 شركات بالالتزام بأحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية مستقبلا، وهى المهندس للتأمين، الأهلى للتنمية والاستثمار، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، جى.أم.سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، آراب للتنمية والاستثمار العقارى، كريدى أجريكول - مصر.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.