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البنتاجون: الهجوم التركى على عفرين مصدر إلهاء لمساعى الحرب ضد داعش

الخميس، 01 فبراير 2018 09:18 م
البنتاجون: الهجوم التركى على عفرين مصدر إلهاء لمساعى الحرب ضد داعش قصف عفرين


واشنطن (أ ش أ)
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قالت مساعدة وزير الدفاع الأمريكى لشئؤن العلاقات العامة دانا وايت إن ما تقوم به تركيا فى عفرين لا يخدم مسار عمليات دول التحالف الدولى فى محاربة الإرهاب بسوريا، مشددة على أن الهجوم التركى يشكل مصدر إلهاء لمساعى الحرب ضد تنظيم (داعش) الإرهابى.

وأضافت دانا وايت - فى تصريحات نقلتها قناة الحرة الأمريكية اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تواصل اتصالاتها بتركيا من أجل أن تضع حدا سريعا لعملياتها فى عفرين.

وكانت وزارة الخارجية السورية أكدت، اليوم، أن العملية العسكرية التركية فى شمال البلاد عدوان صارخ على سوريا وسلامة أراضيها وتشكل انتهاكا لأحكام الميثاق الخاص بالأمم المتحدة. 


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