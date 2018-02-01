البحث عن مجهولين متهمين بسرقة مبلغ مالى من سيارة ملاكى بالهرم





كتب بهجت أبو ضيف

تكثف مباحث الجيزة تحرياتها للتوصل لهوية المتهمين بسرقة 60 ألف جنيه من سيارة ملاكى بمنطقة الهرم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد سرقة مجهولين مبلغ 60 ألف جنيه من سيارة ملاكى.

وكشفت التحريات الأولية أن مجهولين كسروا زجاج سيارة واستولوا على حقيبة تحتوى على النقود وفروا هاربين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.