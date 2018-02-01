الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فتى قرب الحرم الإبراهيمى فى الخليل وآخر جنوب القدس





رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، فتى فلسطينيا قرب الحرم الإبراهيمى الشريف وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة فى محيط الحرم الشريف اعتقلت الفتى مالك الرجبى (15 عاما) ، أثناء مروره على حاجز أبو الريش المحاذى للحرم فى ظروف غامضة ، ونقلته الى جهة غير معلومة.

وفى القدس ، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من بلدة صور باهر جنوب شرق القدس ، بعد الاعتداء عليه والتنكيل به ، حيث قال شهود عيان إن جنود الاحتلال اقتادوا الشاب داخل سيارة عسكرية إلى جهة غير معلومة أيضا.