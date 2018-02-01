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الإذاعة الإسرائيلية: مستشفياتنا مستهدفة من قبل الهاكرز لتعطيل أجهزة الأشعة

الخميس، 01 فبراير 2018 06:58 م
الإذاعة الإسرائيلية: مستشفياتنا مستهدفة من قبل الهاكرز لتعطيل أجهزة الأشعة أجهزة أشعة


كتب- هاشم الفخرانى
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كشفت الإذاعة العامة الإسرائيلية النقاب عن أن أجهزة الأشعة فى المستشفيات الإسرائيلية الكبرى غير محمية وبشكل كافى من هجمات القراصنة "الهاكرز".

وقالت الإذاعة إنه بمقدور الهاكرز الدخول إلى أجهزة التقاط صور الاشعة فى المستشفيات والتلاعب فى نتائجها بشكل كبير أو حجز نتائج مما يعرض حياة المرضى للخطر.

وأكدت الإذاعة أنه من بين المستشفيات المعرضة للهجمات الالكترونية مستشفيات يعالج بها مسئولون كبار بالدولة من دون أن تحدد أسماء بهذه المستشفيات.

وكان "نادف ارجمان" رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلى "الشاباك" قال إن إسرائيل تعرضت لأعنف هجوم إلكترونى عليها العام الماضى، حيث قام قراصنة من جميع أنحاء العالم بالهجوم عليها.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن "أرجمان" فى مؤتمر "سايبر تيك" بتل أبيب، قوله لقد عانت إسرائيل خلال السنة الماضية من هجوم الكترونى عنيف كاد أن يسقط مؤسسات الدولة لولا تمكن الجهات من التصدى لها.


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