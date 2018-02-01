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الأمن الأسبانى يعتقل مواطنا يروج لـ"داعش" على السوشيال ميديا

الخميس، 01 فبراير 2018 06:07 م
الأمن الأسبانى يعتقل مواطنا يروج لـ"داعش" على السوشيال ميديا تنظيم داعش الارهابى


فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "البيريوديكو" الإسبانية: إن قوات الحرس المدنى الإسبانى فى ألتشى "اليكانتى" بإسبانيا اعتقلت مواطنا إسبانيا يدعى " J.J.T.H" ويبلغ عمره 30 عاما، بتهمة الترويج لتنظيم داعش الإرهابى على الشبكات الاجتماعية، كما أنه أشاد به واعتبره "بطل" للجهاديين، على حد وصف الصحيفة.

ووفقا للصحيفة فإن المواطن الإسبانى نشر على وسائل التواصل الاجتماعى "بارك الله.. اقتل كل الصلبيين فى هذا الكوكب، فنهاية الكفار لابد أن تسير على قدم وساق".

وسخر المواطن الإسبانى من ضحايا التفجيرات الارهابية، وسخر من أولئك الذين فقدوا أرجلهم فى لندن، ووصف الإرهابيين بأنهم "أبطال لجميع الذين يشاركون فى محاربة الصلبيين فى الغرب".

وكانت إحدى العبارات التى نشرها الإرهابى على الشبكات الاجتماعية "اقتل الجميع"، وهى دعوة لداعش لقتل جميع الاوروبيين، وتنفيذ عدد كبير من الهجمات الارهابية ضدتهم.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان صحفى إنه يتم السيطرة على الوضع فى الوقت الحالى، حيث نقوم بمهمة "دورية إلكترونية" دائمة للكشف عن أى نشاط يتعلق بالإرهاب على شبكة الإنترنت.


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اسبانيا

داعش

الارهاب

الشبكات الاجتماعية

التفجيرات الارهابية

تمجيد الارهاب



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