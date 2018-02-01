"الأطباء" تطالب الصحة بمعرفة حقوق الطبيب الملتحق بالبورد المصرى

أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابا إلى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان والدكتورة ديزيرى لبيب رئيس قطاع الموارد البشرية بوزارة الصحة وذلك لمعرفة الحقوق المالية لطبيب وزارة الصحة الملتحق بالبورد المصرى.

وأوضحت النقابة أن ما أعلنته هيئة التدريب الإلزامى لم يوضح كيفية المعاملة الحالية للطبيب وطالبت النقابة من خلال خطابها وزير الصحة بإصدار قرار يؤكد أن الطبيب سيكون مبعوثا للدراسة والتدريب للبرنامج التدريبى البورد المصرى على أن يصرف كامل مستحقاته المالية من جهة عمله الأصلية بوزارة الصحة مثلما كان وضع طبيب وزارة الصحة الملتحق بالبرنامج الدراسى والتدريبى للزمالة المصرية.

يذكر أن التخطيط يتجه إلى جعل شهادة البورد المصرى هى الشهادة التخصصية المحددة والوحيدة لجميع الأطباء المصرين لذلك من الضرورى توضيح الوضع المالى للطبيب الملتحق بها.