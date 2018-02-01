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الأردن يعلن قطع علاقاته الدبلوماسية مع كوريا الشمالية

الخميس، 01 فبراير 2018 07:04 م
الأردن يعلن قطع علاقاته الدبلوماسية مع كوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية


عمان (أ ف ب)
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أعلن الأردن، أحد حلفاء واشنطن الأساسيين فى الشرق الأوسط، الخميس، قطع علاقاته الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.

وقال مصدر حكومى أردنى لفرانس برس، إن "قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، ليست علاقات قوية بالأساس، جاء بما يتماشى مع سياسة حلفاء الأردن فى هذا الشأن".

وصدرت إرادة ملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، بحسب الجريدة الرسمية التى نشرت على موقع رئاسة الوزراء الإلكترونى.

وتم إنهاء اعتماد السفير الأردنى لدى كوريا الشمالية والمقيم فعليا فى بكين، وسفير كوريا الشمالية المعتمد لدى المملكة والمقيم فى العاصمة السورية دمشق.

وكانت الولايات المتحدة دعت بعد تجارب صاروخية قامت بها بيونج يانج قبل أكثر من شهرين كل الدول إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كوريا الشمالية.        


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