"الآثار الإسلامية" بالإسكندرية: الموافقة على إنشاء سلم لـ"كوم الناضورة" الأثرية





الإسكندرية - جاكلين منير

أكد أحمد متولى، مدير منطقة الآثار الإسلامية والمسيحية بالإسكندرية والساحل الشمالى، أن اللجنة الدائمة للآثار قد وافقت على إنشاء السلم الخاص ببرج منطقة كوم الناضورة الأثرية، حيث أن السلم الحالى غير ممهد وذو أسوار خشبية لا تصلح.

وقال متولى فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، إن السلم الجديد بتكلفة 500 ألف جنيه، من الرخام وبطول 70 درجة وعرض 2 متر، وسيتم افتتاح المنطقة الأثرية قريبا للزوار بعد انتهاء إنشاء السلم.

وأشار إلى أنه جارى رفع خطاب رسمى إلى محافظة الإسكندرية، للبدء فى تنفيذ مشروع السلم فى حين تواصل الإدارة أعمال تقليم الأشجار، ورفع المخلفات بمنطقة كوم الناضورة الأثرية، كما تم وضع بعض المدافع الأثرية، ومقتنيات الإدارة من شواهد القبور والحفريات الأثرية، التى تم استخراجها من التل، والتى تعود إلى العصور الإسلامية التى تكونت بها المنطقة.

وكان من المقرر، افتتاح منطقة كوم الناضورة الأثرية مؤخرا لتكون مزار للجمهور، ومزار سياحى هام على خريطة الأماكن السياحية والأثرية بالإسكندرية، إلا أن تأخر إنشاء سلم مكون من 70 درجة عرقل افتتاح المنطقة الأثرية إلى الآن.