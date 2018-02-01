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اضبط مخالفة.. غرف تفتيش مكشوفة تهدد حياة المواطنين بشوارع مدينة الداخلة

الخميس، 01 فبراير 2018 04:00 ص
اضبط مخالفة.. غرف تفتيش مكشوفة تهدد حياة المواطنين بشوارع مدينة الداخلة غرفة التفتيش المكشوفة


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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رصدت عدسة اليوم السابع أحد مظاهر الإهمال فى شوارع مدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد وجود حفر وغرف تفتيش مكشوفة فى وسط الطريق المؤدى لأكبر ميادين الداخلة والتى تهدد حياة المواطنين، خاصة قائدى المركبات والسيارات، على الرغم من انتهاء رصف هذا الطريق من رصفه منذ فترة وجيزة، حيث تعرضت الطبقة الاسفلتية لأعمال تكسير وحفر لتطهير غرفة التفتيش والتى ظلت مكشوفة بعد انتهاء اعمال التطهير وأصبحت بؤرة خطيرة تهدد حياة المواطنين والأطفال بالمنطقة.

جانب من المشكلة

جانب من المشكلة

وقال محمد مصطفى أحد سكان المنطقة فى تصريح خاص لـــ"اليوم السابع" إن مشكلة الغرف المكشوفة فى شوارع مدينة موط بالداخلة أصبحت مكررة بسبب تكرار أعمال الحفر وإحلال غرف مرافق الصرف الصحى ومنها إحدى الغرف المكشوفة خلف نادى الداخلة الرياضى والتى لم يتم تأمينها أو وضع اشتراطات الأمن والسلامة فى محيطها لتحذير المواطنين من وجودها مما يهدد بسقوط المواطنين فيها.

وأضاف مصطفى أن العديد من قائدى الدراجات النارية يسيرون بسرعة فى هذا الشارع وخاصة ليلا دون ملاحظة تلك الغرفة، مما يتسبب فى تعرضهم للسقوط فيها وإلحاق الضرر الشديد بهم، حيث طالبوا المختصين بالتدخل العاجل لحل تلك المشكلة والعمل على تغطية غرفة التفتيش حتى لا تتكرر تلك المعاناة التى يعيشها المواطنون وقائدو السيارات فى المنطقة.

غرفة التفتيش المكشوفة

غرفة التفتيش المكشوفة

ومن جانبه قال كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة فى تصريح خاص لـــ"اليوم السابع" إنه فور ورود أية بلاغات من المواطنين بشأن وجود أية غرف تفتيش مكشوفة أو خلل فى شبكات الصرف الصحى يتم التحرك الفورى من المختصين لحل المشكلة، مؤكدا على أنه سيتم تكليف فرق الصيانة بحل المشكلة فورا، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق بهدف العمل على سرعة تغطية غرف التفتيش المكشوفة منعا لتعرض المواطنين للضرر.

 

أحد المواطنين يشرح المشكلة
أحد المواطنين يشرح المشكلة


عدم تأمين غرفة التفتيش
عدم تأمين غرفة التفتيش


أحد أهالى المنطقة
أحد أهالى المنطقة


مطالب بتغطية الغرفة المكشوفة
مطالب بتغطية الغرفة المكشوفة


موقع العمل لم يتم تأمينه
موقع العمل لم يتم تأمينه


أحجار فى محيط الغرفة المكشوفة
أحجار فى محيط الغرفة المكشوفة


 

 


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