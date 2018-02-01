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الخميس، 01 فبراير 2018 08:58 م
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استقالة "توم شانون" ثالث أكبر مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية

الخميس، 01 فبراير 2018 06:57 م
استقالة "توم شانون" ثالث أكبر مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية توم شانون ثالث أكبر مسئول بالخارجية الأمريكية


واشنطن (رويترز)
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، إن توم شانون وهو ثالث أكبر مسئول فيها استقال من منصبه فى أحدث خروج لدبلوماسى بارز منذ تولى الرئيس دونالد ترامب الرئاسة قبل عام.

وكان شانون يشغل منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ويمتد تاريخه المهنى على مدى 34 عاما، وقال شانون (60 عاما) فى خطاب لموظفى الوزارة إنه يستقيل لأسباب شخصية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت إن شانون وافق على طلب من وزير الخارجية ريكس تيلرسون بالاستمرار مؤقتا فى منصبه لحين تعيين خليفة له، وقالت ناورت إن شانون خدم فى عهد 6 رؤساء وعشرة وزراء للخارجية.

ويحرم رحيله وزارة الخارجية من دبلوماسى مخضرم فى وقت توجد فيه مخاوف متزايدة من قضايا مثل التهديد الذى تمثله كوريا الشمالية المسلحة نوويا.

ويأتى رحيل شانون فى إطار سلسلة من الاستقالات من دبلوماسيين بارزين منذ تولى ترامب الرئاسة. وكانت وكالة أسوشيتد برس هى أول من أورد نبأ استقالته.

ويتعين على ترامب الآن أن يعين خلفا لشانون لكن اختياره سيحتاج تصديقا من مجلس الشيوخ. 


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