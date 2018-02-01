استضافة 240 مشتريا دوليا للأثاث على هامش معرض فيرنكس





كتب ــ إسلام سعيد

تنطلق فعاليات المعرض الدولى للأثاث والديكور والمفروشات "فيرنكس" بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر خلال الفترة 8 - 11 فبراير الجاري، والذي يقام على مساحة 40 ألف متر مربع بمشاركة 200 شركة من كبرى الشركات المحلية العاملة بمجال تصنيع الأثاث، ويتم استضافة 240 مشتريا دوليا فى المعرض.

وقالت ياسمين هلال المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، فى تصريحات صحفية، إن معرض فيرنكس الدولى يعد الحدث الأهم فى صناعة الأثاث بالقارة الافريقية، موضحا أنه تم التعاقد مع أكبر المصممين فى العالم من بينهم المصمم الإيطالى جوليو كابيلليني والذى يمتلك شركة "كابيللينى"، وهى واحدة من أكثر الشركات المتخصصة فى التصميمات والابتكارات بالعالم.

وأضافت هلال أن المعرض سيشهد خلال العام الحالي وجود بعثة مشترين أجانب تضم ما يزيد عن 240 مشتريا دوليا، من أفريقيا والدول العربية وأوروبا، وأمريكا وكندا وأمريكا الجنوبية وآسيا، مما يمثل فرصة كبيرة أمام الصناع المصريين المشاركين في المعرض للترويج لمنتجاتهم وعقد الصفقات التصديرية.

ولفتت هلال إلى أن المعرض سيشهد خلال دورته الحالية تنظيم العديد من الندوات المتخصصة فى صناعة الأثاث، كذلك مسابقة التصميم التي يتنافس عليها العديد من صغار المصممين المصريين، والتى سيتم الإعلان عن نتائح المسابقة خلال أول أيام المعرض.

وأوضحت أن المعرض خلال دورته الحالية يشهد تحول عدد كبير من المستوردين إلى مصنعين، مشيرة إلى أنه خلال العام الماضي تراجعت واردات الأثاث بنحو 16% لتصل إلى 1.5 مليار دولار مقارنة 1.79 مليار دولار فى 2016، وتم إحلال المنتج المحلية محل المنتج المستورد .

وتابعت أن نحو 10 دول تستحوذ على 83% من إجمالي صادرات القطاع تصدرتها المملكة العربية السعودية بما قيمته 69.74 مليون دولار تلاها فى المرتبة الثانية السوق الإماراتي بما قيمته 46.76 مليون دولار، واحتل السوق العراقية المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري بما قيمته 42.51 مليون دولار، ثم السودان بما قيمته 31.13 مليون دولار ، ثم السوق الأردنية بما قيمته 24.66 مليون دولار، والسوق العمانية بما قيمته 21.04 مليون دولار والسوق اللبنانية بما قيمته 15.79 مليون دولار تلاها السوق القطرية بنحو 10.96 مليون دولار والسوق المغربية بما قيمته نحو 6.98 مليون دولار واحتلت السوق الإيطالية المرتبة الأخيرة بما قيمته 5.17 مليون دولار.

وأشارت إلى أن صادرات القطاع خلال العام الماضي بلغت 331 مليون دولار منها صادرات الأثاث الخشبي بما قيمته 284.66 مليون دولار، فيما بلغت صادرات "الخشب ومشتقاته" نحو 20.12 مليون دولار، وبلغت صادرات الأثاث المعدني نحو 19.48 مليون دولار، فيما سجلت صادرات "منتجات الخشب واخرى" نحو 4.58 مليون دولار، وصادرات "المفصلات والتركيبات" نحو 1.28 مليون دولار، وبلغت صادرات "الاثاث الأخر" 30 ألف دولار، و"الأثاث من الخيزران" نحو 9 آلاف دولار، و"الاثاث من لدائن" نحو 82 ألف دولار.