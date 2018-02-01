ارتفاع أرباح شل لـ 4.3 مليار دولار خلال 2017





رويترز

قالت شركة رويال داتش شل اليوم الخميس، إن أرباحها زادت إلى أكثر من المثلين فى الربع الأخير من عام 2017 لتبلغ 4.3 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلا عن التوقعات بدعم ارتفاع أسعار وإنتاج النفط والغاز.

وارتفع صافى الربح العائد للمساهمين، بناء على التكلفة الحالية للإمدادات ومع استثناء بنود محددة، 140 % من 1.795 مليار دولار، وبلغ متوسط توقعات المحللين الذى قدمته الشركة 4.24 مليار دولار.

وأوضحت الشركة البريطانية الهولندية، أنها تحملت تكاليف بقيمة مليارى دولار بسبب نظام الضرائب الأمريكى الجديد، فيما ارتفعت أرباح شل إلى أكثر من المثلين لتبلغ 15.76 مليار دولار من 7.185 مليار دولار على أساس سنوى.