اتفاقية تعاون بين" تحديث الصناعة" وجهاز الصناعات والخدمات البحرية





كتب إسلام سعيد

وقع المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة اتفاق مع اللواء محمود مصطفى العضو المنتدب لجهاز الصناعات والخدمات البحرية التابع لوزارة الدفاع، اتفاقية تعاون مشترك لرفع كفاءة وتطوير الشركات التابعة للجهاز.

وقال مركز تحديث الصناعة، إن الفريق احمد خالد - قائد القوات البحرية المهندس استقبل أحمد طه - المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، لعمل دراسة شاملة لشركات وفق توجيهات من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

وأضاف المركز، فى بيان له، أنه تم استعراض الجهود المبذولة من المركز فى وضع خطط العمل التنفيذية لشركة ترسانة الاسكندرية والتى ستكون الشركة الاولى من شركات الجهاز التى ستستفيد من اتفاقية التعاون التى وقعت ظهر اليوم.

وشهد مراسم التوقيع اللواء أسامة فتحى رئيس شركة ترسانة الإسكندرية والوفد المرافق للمدير التنفيذى للمركز والذى قام بوضع خطة العمل المزمع البدء فى تنفيذها بمنتصف شهر فبراير الجارى.