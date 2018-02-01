اتحاد العمال: لا صحة لحرمان العاملين بالاتحاد من صرف علاوة غلاء المعيشة





كتب محمود راغب

قال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه لا صحة لما يتردد حول حرمان العاملين بالاتحاد من صرف علاوة غلاء المعيشة أو العلاوة الخاصة والتى لم تقرر قانونا للعاملين بالقطاع الخاص.

وأضاف الاتحاد فى بيان صحفى منذ قليل، أن جميع العاملين صرفت لهم العلاوات السنوية الدورية المقررة قانونًا بواقع 7% من الأجر اعتبارًا من أول شهر يناير من كل عام.

وأوضحت أنه لا صحة للشائعات التى تتردد حول تنظيم وقفة احتجاجية، كما أكد على أن جميع العاملين بالاتحاد العام قد ذكروا بأن زملاءهم الموقوفون عن العمل ما زالوا معروضين على جهات التحقيق المختصة، فضلا عن أن الاتحاد العام قد أحال طلب إنهاء خدمتهم من العمل إلى القضاء للفصل فى هذا الطلب وذلك بما يضمن فرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء.