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إلقاء قنبلة حارقة على منزل زعيمة ميانمار

الخميس، 01 فبراير 2018 07:41 ص
إلقاء قنبلة حارقة على منزل زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشى زعيمة ميانمار


أ.ف.ب
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ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن قنبلة حارقة ألقيت على منزل زعيمة ميانمار أونج سان سو تشى .

فيما أعلن المجلس البلدى لأوكسفورد عن سحب أعلى وسام تمنحه المدينة البريطانية من الزعيمة البورمية أونج سان سو تشى بسبب "عدم تحركها" فى إدارة أزمة أقلية الروهينجا المسلمة.

 

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