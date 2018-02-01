إلقاء قنبلة حارقة على منزل زعيمة ميانمار

إلقاء قنبلة حارقة على منزل زعيمة ميانمارالخميس، 01 فبراير 2018 07:41 ص
أونغ سان سو تشى زعيمة ميانمار
أ.ف.ب
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ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن قنبلة حارقة ألقيت على منزل زعيمة ميانمار أونج سان سو تشى .
فيما أعلن المجلس البلدى لأوكسفورد عن سحب أعلى وسام تمنحه المدينة البريطانية من الزعيمة البورمية أونج سان سو تشى بسبب "عدم تحركها" فى إدارة أزمة أقلية الروهينجا المسلمة.
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