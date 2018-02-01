إلقاء قنبلة حارقة على منزل زعيمة ميانمار





أ.ف.ب

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن قنبلة حارقة ألقيت على منزل زعيمة ميانمار أونج سان سو تشى .

فيما أعلن المجلس البلدى لأوكسفورد عن سحب أعلى وسام تمنحه المدينة البريطانية من الزعيمة البورمية أونج سان سو تشى بسبب "عدم تحركها" فى إدارة أزمة أقلية الروهينجا المسلمة.